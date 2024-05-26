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Украина попросит Румынию выдать украинцев, напавших на пограничников

«Страна»: в Румынии задержали украинцев, напавших на украинских пограничников

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Creative Lab/Shutterstock

В Румынии задержали двух украинцев, которых подозревают в нападении на украинских пограничников во время незаконного пересечения границы в Закарпатье. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, задержаны украинские граждане Боярко А.С. 1988 года рождения и Нежижим Р.М. 1993 года рождения. Оба проживали в Запорожской области.

Источник рассказал, что готовится запрос на экстрадицию задержанных украинцев. Против них на родине открыто уголовное дело по статьям о воровстве и умышленном насилии в отношении сотрудника правоохранительного органа.

Подозреваемым грозит от семи до девяти лет тюрьмы.

Накануне сообщалось, что в Закарпатской области Украины на одном из участков границы произошло срабатывание сигнальной мины. Прибывший отряд пограничников сделал предупредительные выстрелы, однако двое мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Румынию, напали на силовиков, отобрали у одного из них травматический пистолет и скрылись на румынской территории.

Ранее уклонисты на Украине рассказали, как безопасно и успешно бежать из страны.

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