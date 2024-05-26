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В Киеве заявили, что Белый дом работает над разрешением ВСУ бить по России

Нардеп Чернев: Белый дом работает над разрешением ВСУ бить по территории России

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Kevin Lamarque/Reuters

Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат Верховной рады Егор Чернев заявил, что из Соединенных Штатов поступают якобы сигналы о том, что в Белом доме начали обсуждать решение о предоставлении Киеву права наносить удары американским оружием по территории России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в неформальных беседах в кулуарах Парламентской ассамблеи НАТО американцы говорят, что в администрации Байдена инициирован процесс по соответствующему разрешению, однако консенсуса пока нет.

«Проблема пока заключается в том, что решения там принимаются командой, в которой сейчас нет консенсуса. Но давят со всех сторон. Шансы есть, поэтому не сбавляем обороты», — написал Чернев.

До этого 13 американских конгрессменов попросили Пентагон разрешить Украине воспользоваться предоставленным западным оружием для ударов по территории России. Секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко считает, что это поможет предотвратить наступление ВС РФ на Харьков. Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников снять запрет, чтобы у Киева появилась возможность поразить российские склады боеприпасов и самолеты.

Ранее посол Украины при НАТО увидела «надежду» в словах Блинкена об ударах по России.

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