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Зеленский из Харькова обратился к Байдену и Си Цзиньпину

Зеленский из Харькова выступил с просьбой к Байдену и Си поддержать «саммит мира»

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Maksym Muzychenko-Kishka/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский записал видео из Харькова, где предложил президенту США Джо Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину, которые, по его словам, «находятся в стороне от глобальных усилий» в подготовке к саммиту в Швейцарии, проявить «лидерство в приближении мира». Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

По его словам, участие в саммите по Украине подтвердили более 80 государств, однако Байден и Си Цзиньпин находятся в стороне от глобальных усилий по подготовке мероприятия.

«Я обращаюсь к лидерам мира, которые пока что в стороне от глобальных усилий по подготовке саммита мира: к президенту Байдену, лидеру Соединенных Штатов, к председателю Си, лидеру Китая .<…>. Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира – действительно мира, а не паузы между ударами», — заявил Зеленский.

Он отметил, что «усилия мирового большинства являются лучшей гарантией выполнения обязательств».

«Пожалуйста, поддержите саммит мира своим личным лидерством и участием», — призвал украинский лидер.

Мирная конференция по Украине пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран. В России проведение конференции уже назвали «путем в никуда». Помимо Москвы, не будет на форуме Китая и Бразилии. Более того, не ждут на мероприятии и президента США Джо Байдена, скорее всего, политик будет занят в Калифорнии, где запланирован сбор средств на его предвыборную кампанию.

Ранее Зеленский заявил, что Киев назовет условия Украины на мирном саммите.

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