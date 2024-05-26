Фанаты посоветовали Штурм «не позориться»» после снимка с голым животом

Интернет-пользователи раскритиковали певицу Наталью Штурм после того, как знаменитость опубликовала фото с оголенным животом и похвасталась своей фигурой в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Наташа, честно? Не позорься. Живот отвратительный»; «Боюсь, что ваша талия от алкоголизма или что вы там употребляете... а грудь от хирурга»; «Живот сморщенный», — написали в комментариях.

Ряд поклонников звезды 90-х предположили, что Штурм прибегала к помощи пластического хирурга. Однако исполнительница уверила, что никогда не делала липосакцию и посоветовала хейтерам «завидовать» молча.

24 мая Штурм показала в личном блоге свою «идеальную талию». На фото артистка позировала на берегу моря в расстегнутых джинсах и коротком топе.

«Не там вы талии ищите! Идеальная талия — у меня! У остальных — бревна. Фигура должна выглядеть как статуэтка. Если у вас нет талии --все сиси и попы бессмысленны. Но талия дается от бога», — высказалась знаменитость.

В сентябре 2023 года Штурм уверяла, что ее параметры стали идеальными после пластики. Знаменитость рассказывала, что решилась на пластику спонтанно — ей сделали подтяжку височного лифтинга, липосакцию, а также хирурги перенесли жировую прослойку из живота в ягодичную часть артистки.

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