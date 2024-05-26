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В МВД Армении назвали число эвакуированных из-за наводнения жителей

МВД Армении: на севере страны из-за наводнения эвакуировали 232 человека

Сотрудники экстренных служб эвакуировали более 230 человек в связи с наводнением на севере Армении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на спасательную службу министерства внутренних дел республики.

По предварительной информации, всего в безопасные места перевезли 232 гражданина. В ведомстве уточнили, что 28 людей эвакуировали с территории гостиничного комплекса «Туфенкян» и еще 62 жителя вывезли из города Ташир. Также 110 человек эвакуировали со станции «Санаин», 22 человека — из города Алаверди, семерых граждан — из города Айрум, двоих жителей — из города Дилижан и еще одного человека — из поселка Агарцин.

Всего к спасательным работам были привлечены 300 специалистов. Сейчас они работают в усиленном режиме.

«Поисково-спасательные и аварийно-восстановительные работы продолжаются», — добавили в ведомстве.

Утром 26 мая МВД Армении сообщило, что на севере страны произошло наводнение. Причиной послужил выход воды из берегов реки Дебед.

В результате в республике оказались разрушены два моста и подтоплен участок дороги Ванадзор — Алаверди, протяженность которого составляет 31 км. Более того, повреждения получили железнодорожная инфраструктура и несколько жилых домов.

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлено разрушение моста через реку Дебед.

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