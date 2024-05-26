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Россиянам назвали растения на участке, за которые могут арестовать

Депутат Чаплин посоветовал садоводам выкопать запрещенные растения

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Александр Гальперин/РИА Новости

Российским дачникам может грозить ответственность в случае культивирования некоторых растений. Об этом РИА Новости сообщил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

Парламентарий посоветовал садоводам убрать на участке и выкопать ипомею трехцветную, так как она содержит наркотические вещества. В случае обнаружения видов этого цветка собственникам может грозить лишение свободы, арест или штраф.

«Когда на участке обнаруживаются такие растения по ошибке и в малом количестве, ответственности не предусмотрено. Некоторые садоводы ведь и не знают, как выглядит та же ипомея, ее сотни видов», — отметил Чаплин.

Он обратил внимание, что садоводов не будут наказывать, если он вырастил нескольких кустов запрещенных растений, например, по незнанию. Если человек посадил растение до вступления закона в силу, то его стоит просто выкопать, посоветовал депутат.

Чаплин отметил, что некоторые растения исторически произрастают на определенных территориях. Например, в Алтае и Челябинской области распространена конопля, поэтому в таких местах полиция размещает объявления о том, что необходимо коноплю скосить до определенной даты, иначе последуют наказания вплоть до ареста.

Ранее дачникам рассказали, как эффективно бороться с тлей.

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