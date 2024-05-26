Пациент больницы напал с ножом на врача и двух пожилых женщин в Самарской области

В Красноярском районе Самарской области мужчина ударил ножом в живот терапевта больницы и напал на двух пациенток. Об этом сообщает портал «63.ru».

Инцидент произошел в центральной городской больнице Красноярского района области, пожилой мужчина напал на двух пациенток и ударил медика ножом в живот. Врач-терапевт зашла в палату к пожилым женщинам, когда туда неожиданно ворвался пациент с ножом.

«Доктор бросилась на помощь двум пожилым женщинам и пострадала больше всех! Врач в реанимации, ей была вовремя оказана медицинская помощь, коллеги старались как могли», — сообщил «63.ru» один из очевидцев.

Пострадавшего медика прооперировали, обе пенсионерки получили поверхностные травмы. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что врач из Симферополя получила травму во время визита глухонемой пациентки. Женщина пришла в кабинет невролога, но рассказать о своих проблемах не смогла. После этого врач попросила написать жалобы на листке. Пациентка опустила руку в сумку, но вместо листа достала нож и ударила медработника. В результате сотрудница учреждения получила резаную рану. Специалисты оказали ей необходимую помощь и наложили швы.

Ранее в Пермском крае мужчина взял в заложники медиков, отказавшихся везти его мать в больницу.