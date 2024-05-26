Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Актера «Бандитского Петербурга» задержали за дебош в полиции

112: пьяного актера Романа Жилкина задержали за дебош около полицейского участка

close
100%
«112»' class="item-image" >
Телеграм-канал «112»

Актера «Бандитского Петербурга» Романа Жилкина задержали напротив полицейского участка за дебош. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Отмечается, что мужчина приехал в отделение полиции с друзьями, чтобы написать заявление о мошенничестве. Затем он вышел из участка и начал ходить вокруг служебных автомобилей. Стражи порядка попросили Жилкина «угомониться» после того, как тот в нецензурной форме ответил на вопрос, что он делает возле полицейских машин. В ответ актер лишь ухмыльнулся.

По данным канала, Жилкин находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские призвали актера пройти в участок, чтобы составить протокол за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Актер отказался и начал толкаться с сотрудниками полиции. В этот конфликт также вступила подруга Жилкина, после чего его отправили в участок и задержали.

21 марта суд в Новосибирске арестовал актера Никиту Кологривого на 7 суток по делу о хулиганстве после пьяного дебоша в баре. Позднее звезда «Слова пацана» извинился перед девушкой, которую укусил во время конфликта.

Ранее стало известно о многомиллионном долге Ивлеевой перед ФНС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами