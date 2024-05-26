Актера «Бандитского Петербурга» задержали за дебош в полиции

Актера «Бандитского Петербурга» Романа Жилкина задержали напротив полицейского участка за дебош. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Отмечается, что мужчина приехал в отделение полиции с друзьями, чтобы написать заявление о мошенничестве. Затем он вышел из участка и начал ходить вокруг служебных автомобилей. Стражи порядка попросили Жилкина «угомониться» после того, как тот в нецензурной форме ответил на вопрос, что он делает возле полицейских машин. В ответ актер лишь ухмыльнулся.

По данным канала, Жилкин находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские призвали актера пройти в участок, чтобы составить протокол за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Актер отказался и начал толкаться с сотрудниками полиции. В этот конфликт также вступила подруга Жилкина, после чего его отправили в участок и задержали.

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