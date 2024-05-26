Булыкин назвал везением чемпионство «Зенита»

Бывший футболист сборной России, московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин связал победу петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ) с везением. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Конечно, [«Зениту»] повезло. Не сказал бы, что у каких-то команд была выдающаяся игра. Набрать 60 очков за сезон… Видно, что у нас не самый лучший чемпионат, хотя интрига была супер», — заявил Булыкин.

«Зенит» обыграл «Ростов» в заключительном туре Российской премьер-лиги со счетом 2:1 и выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Команда набрала 57 баллов. Примечателен тот факт, что чемпионом страны стал бы «Краснодар», если бы «Зенит» сыграл вничью.

На втором месте в РПЛ оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб встал выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона Российской премьер-лиги обыграли соперников дважды — матч первого тура завершился со счетом 3:1.

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