Фильм с российскими актерами удостоился главной награды в Каннах

Фильм «Анора» режиссера Шона Бейкера получил «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского кинофестиваля.

Картина рассказывает о проститутке из Бруклина, которой удается выйти замуж за сына российского олигарха Ваню. Родители молодого супруга пытаются расторгнуть брак сына, узнав о происхождении невестки.

Главные мужские роли в фильме сыграли российские актеры Юра Борисов (одного из подручных отца-олигарха), Марк Эйдельштейн (сына олигарха), а артистка Дарья Екамасова исполнила роль супруги и матери предпринимателя из России.

Лента оказалась победительницей основного конкурса, обогнав «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы, «Партенопу» Паоло Соррентино, а также картину Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке».

Недавно сообщалось, что «Анора» удостоилась 7,5-минутных оваций после премьеры в Каннах. Картину сопроводили аплодисментами не только по окончании трансляции, зрители неоднократно хлопали на протяжении всего двухчасового фильма.

Подробнее об итогах 77-го Каннского кинофестиваля — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Ранее счета фонда режиссера Серебренникова заблокировали за долг в полмиллиона рублей.