Андрей Разин сделал неожиданное заявление о Шатунове: «Трусы не надевал»

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил, что Юрий Шатунов не носил нижнее белье. Его слова передает Voice.

«Shaman сказал, что он не носит нижнее белье. Вы знаете, Юра Шатунов тоже не любил, потому что в детском доме стирали один раз в неделю», — поделился мужчина.

Разин подчеркнул, что солист коллектива отказывался носить трусы даже в то время, когда у группы появился администратор, в чьи обязанности входила стирка одежды. По словам Разина, тогда администратором группы был будущий директор «Ласкового мая» Аркадий Кудряшов.

«Так же и кроссовки он носил без носков, чтобы администратору не приходилось стирать носки. Кто Shaman стирает кожаные штаны, я не знаю», — подытожил продюсер.

Недавно певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) рассказал, что никогда не носил трусы, потому что не понимает, зачем это нужно делать. Распаковывая чемоданы, Дронов со смехом заявил, что фанаты, которые воруют у знаменитостей нижнее белье, не смогут провернуть с ним этот трюк, так как не найдут в его багаже исподнее.

Ранее «Дискотека Авария» сняла клип на интернет-хит про украденные трусы.