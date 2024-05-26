Задержанный по подозрению в получении взятки замглавы Кубани подал в отставку

Замгубернатора Краснодарского края Сергей Власов подал в отставку. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев, пишет Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Власова задержали 24 мая по подозрению в получении крупной взятки. Как рассказал Кондратьев, его заместитель написал заявление по собственному желанию и губернатор принял документ.

В декабре 2021 года Власова назначили на пост руководителя главного управления строительства Краснодарского края, а уже в марте 2022-го он возглавил департамент строительства региона.

В декабре 2022-го Власов стал вице-губернатором. На этом посту он курировал работу департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также министерство ГО и ЧС Краснодарского края.

По данным СМИ, Власов получил более 1,3 млн рублей за содействие в работе с «Региональной строительной компанией Краснодарского края». Именно РСКК строила на Кубани школы, больницы и спортивные центры. В пресс-службе администрации региона рассказали, что 23 и 24 мая Власов находился на рабочем месте и исполнял свои обязанности. Где он был задержан, не уточняется.

Подробнее об этом деле — в материале «Газеты.Ru».

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