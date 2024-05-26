Премьер обвинил президента Грузии в измене родине

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в измене родине. Об этом он заявил, выступая на мероприятии по случаю Дня независимости, передает ТАСС.

«Единство народа и избранной им власти и осмысленные шаги дали нам возможность за прошедшие два года сохранить мир в стране, несмотря на экзистенциальные угрозы и разносторонние измены, в том числе измену президента», — сказал Кобахидзе

По его словам, новейшая история Грузии и процессы в современном мире показали, что суверенитет является самой эффективной гарантией безопасности страны.

В свою очередь президент Грузии, выступая перед военными и представителями руководства страны, раскритиковала действия властей. Она снова повторила, что предстоящие в октябре парламентские выборы определят курс страны — пророссийский или европейский.

До этого стало известно, что в связи с принятием в Грузии закона об иноагентах США пересмотрят отношения с Тбилиси и введут визовые ограничения против чиновников, которые его поддержали. Саломе Зурабишвили наложила на этот «русский закон» вето, но его скоро преодолеет парламент. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

24 мая председатель комитета по процедурным вопросам и правилам грузинского парламента Ираклий Кадагишвили заявил, что власти страны подвергаются давлению и шантажу со стороны своих западных партнеров.

Ранее военные США впервые за несколько лет не приняли участие в параде в Грузии.