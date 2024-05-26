В Армении на камеры попало разрушение моста

В Лорийской области Армении в результате наводнения разрушился мост через реку Дебед. Видео момента разрушения опубликовал Telegram-канал «Армянская вендетта».

По информации «Sputnik Армения», как минимум на несколько дней железнодорожное сообщение с Грузией прервано.

До этого в МВД Армении сообщили, что стихийное бедствие разрушило две переправы и участок дороги.

«Подтоплен 31-километровый участок дороги Ванадзор — Алаверди, разрушено 50 метров трассы. <...> Разрушены мост через реку Дебед и мост, соединяющий станцию Санаин с городом Алаверди», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что разрушениям подверглись и другие дороги, также повреждения получила железнодорожная инфраструктура. Затоплены несколько домов на станции Айрум. Известно, что за время наводнения было эвакуировано 70 жителей села Дзогарет.

25 мая в Акмолинской области на севере Казахстана на нескольких участках автодорог республиканского и областного значения ограничили движение из-за снега.

Ранее вертолет премьер-министра Никола Пашиняна экстренно сел.