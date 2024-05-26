Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия нарастила экспорт бананов из Китая

Россия нарастила экспорт бананов из Китая и снизила закупки у Эквадора

close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

За январь-март этого года Россия закупила у Китая 3,5 тыс. тонн бананов, это в 19 раз больше показателей того же периода 2023 года. Это следует из данных китайской статистической службы, которые приводит «Прайм».

В денежном выражении объемы экспорта увеличились в 12 раз, до $2,7 млн. Россия закупила 81,7 тонн бананов на $50 тыс. В первом квартале Россия увеличила закупки бананов и у Индии. При этом снизились объемы закупки у Эквадора — до 317 тыс. тонн.

Всего с января по март Россия приобрела 322 тыс. тонн этого фрукта на сумму $189 млн.

В марте глава информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков заявил, что бананы в России в ближайшее время могут подорожать на 20-30% на фоне падения спроса на продукт. Он отмечал, что в результате ретейлерам станет невыгодно продавать бананы, поэтому фрукт начнет исчезать с прилавков.

Ранее Эквадор возобновил сертификацию экспортируемых в Россию бананов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами