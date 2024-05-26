Очевидец показал столкновение теплоходов под Литейным мостом в Петербурге

Житель Санкт-Петербурга Максим Игроков рассказал «Газете.Ru», что теплоход «Соларис» вилял из стороны в сторону перед тем, как протаранил прогулочное судно «Чайка-СПГ». По его словам, инцидент произошел в ночь на 25 мая.

«Это было примерно в 01:30 ночи. Я стоял на корме соседнего теплохода, смотрел за нашими пассажирами. Обратил внимание на «Соларис», что он как-то виляет из стороны в сторону, и буквально через минуту после этого я вижу, как он таранит «Чайку». Хорошо, телефон под рукой был и я успел хоть что-то заснять. На обоих судах люди были только на верхних палубах. После этого столкновения оба судна продолжили движение. Было забавно, как наши пассажиры боялись, когда «Соларис» проходил мимо нас либо был близко к нам», — сообщил Максим.

Об инциденте под Литейным мостом сообщили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте». Как рассказали очевидцы, теплоход «Соларис» въехал в прогулочно-экскурсионное судно «Чайка-СПГ». Информация о нанесенном ущербе и пострадавших уточняется.

На сообщения в соцсетях уже отреагировала Северо-Западная транспортная прокуратура. В ведомстве заявили, что начали проверку по факту случившегося и примут меры в случае, если было нарушено законодательство.

Ранее в Санкт-Петербурге прогулочный теплоход врезался в опору Благовещенского моста.