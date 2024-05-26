Рождена для сцены: Анжелике Варум – 55

Будущая исполнительница хитов «Ля-ля-фа», «Городок», «Все в твоих руках» Мария Варум родилась во Львове 26 мая 1969 года в семье театрального режиссера и композитора. Играть на музыкальных инструментах девочка начала в пятилетнем возрасте, а будучи подростком, гастролировала со школьным театром.

Непоступление в московский Театральный институт им. Бориса Щукина не помешало карьере Варум: несколько лет она была бэк-вокалисткой, записала несколько шлягеров, появилась на телевидении, а в 1991 году выпустила свой первый диск. Тогда же певица взяла себе псевдоним Анжелика, изменив ласковое домашнее обращение бабушки, которая называла ее Ангелом.

«Хочу петь и дальше. Говорить со сцены о том, что трогает за душу меня и моих ровесников. И тогда слова будут попадать прямо в их сердца. Я ведь для этого рождена», — говорила Варум.

Уже более 30 лет она находится на сцене. Зрителям полюбился яркий образ певицы — осиная талия, трогательный и мелодичный вокал.

В 2000 году Варум вступила в брак с певцом Леонидом Агутиным, с которым ее связывало творческое сотрудничество. У пары есть дочь Елизавета. Звездные супруги вместе пишут песни и выступают.

«В семейной жизни, помимо нежности, тепла и чувства защищенности, есть достаточное количество противоречий и неудобств. Но, как это ни парадоксально, со временем и они становятся неотъемлемой частью этого самого счастья», — поделилась исполнительница.

Певица также увлекается виноделием, у нее есть свои виноградники в Темрюкском районе на юге России.