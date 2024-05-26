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Медведев о словах главы МИД Польши: Варшава получит свою долю радиоактивного пепла

Медведев: Польша должна понимать, что удар США по целям России приведет к войне

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на слова главы МИД Польши Радослава Сикорского об ударе США по позициям РФ на Украине. Об этом он написал в соцсети Х.

По словам политика, Польша должна понимать, что удар американцев по целям РФ будет означать начало мировой войны.

Также Медведев, в ответ на заявление Сикорского, заявил, что «Варшава не останется в стороне и точно получит свою долю радиоактивного пепла».

Накануне Сикорский заявил, что США якобы пригрозили РФ атаковать все ее позиции на Украине, если Москва применит ядерное оружие. По словам дипломата, странам НАТО нужно «учиться лучше играть в игру по эскалации», чтобы российский президент Владимир Путин мог только догадываться о намерениях альянса.

24 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия полностью соблюдает обязательства в области ядерных вооружений. Он также обратил внимание, что НАТО регулярно проводит учения с участием стран, на территории которых находится тактическое ядерное оружие.

Ранее Захарова ответила на слова Сикорского об угрозах США в адрес России.

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