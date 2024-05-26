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В Кузбассе автобус с пассажирами влетел в железную дорогу, есть пострадавшие

В Новокузнецке автобус с пассажирами врезался в ограждение железной дороги

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Телеграм-канал «Полиция Кузбасса»

В Новокузнецке автобус с пассажирами влетел в ограждение железной дороги и разбился. Об этом сообщает полиция Кузбасса в своем Telegram-канале.

«Предварительно установлено, что водитель автобуса Volgabus совершил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на препятствие», — говорится в публикации.

Отмечается, что на место ДТП прибыли три машины скорой помощи, полиция и пожарные. По словам очевидцев, в результате аварии пострадали восемь человек, половина из них — несовершеннолетние.

До этого в Уфе произошло ДТП с участием двух автобусов. По предварительной информации, одно из средств передвижения сдвинулось с места и врезалось в стоявший впереди «НефАЗ». В результате пострадали четыре пассажира первого автобуса. Инцидент произошел на остановке «улица Бикбая». На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. На данный момент специалисты ведомства проводят административное расследование.

Ранее стало известно, что в Москве перекроют движение из-за мотофестиваля 26 мая.

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