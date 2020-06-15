Тимати распек Собчак за шутку об изнасиловании Костюшкина

Рэпер Тимати в Instagram распек телеведущую Ксению Собчак за шутки об изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.

Музыкант назвал звезду «животным». «Только животные могут глумиться над чужим горем. Ведь смешно, когда Костюшкин рассказывает про то, как его изнасиловали в детстве?» — негодует Тимати.

Он также добавил, что если бы поклонники узнали хотя бы о 30% прошлого Собчак, то устроивший смертельное ДТП актер Михаил Ефремов показался бы им ангелом.

Об изнасиловании Стаса Костюшкина Ксения Собчак упомянула на своем Youtube-канале. «Что нам ждать дальше? Начнут наркотики подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?» — размышляла она о политике.

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