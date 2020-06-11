Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков

Российский актер Михаил Ефремов был допрошен по делу о сбыте наркотиков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД.

По данным агентства, Ефремов был допрошен в качестве свидетеля.

В МВД уточнили, что артист был допрошен по статье 228.1 УК России.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

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