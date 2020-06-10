МВД подтвердило, что Ефремов был в машине один в момент ДТП

Актер Михаил Ефремов был в машине один во время аварии на Смоленской площади, пишет РИА «Новости» со ссылкой на столичное ГУ МВД.

«Информация, размещенная в некоторых СМИ и на интернет-ресурсах о том, что водитель... находился в автомобиле не один, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что это подтверждают и свидетели.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Михаил Ефремов согласился с домашним арестом после смертельного ДТП

— На Михаила Ефремова наденут электронный браслет

— Ефремова поместили под домашний арест