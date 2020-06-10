Михаил Ефремов согласился с домашним арестом после смертельного ДТП

Актер Михаил Ефремов не будет обжаловать меру пресечения в виде домашнего ареста после смертельного ДТП, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к органам следствия.

По словам источника, актер и защита согласны с этой мерой пресечения.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.

Суд назначил актеру домашний арест до 9 августа.

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