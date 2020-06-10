HBO Max отказалась от фильма «Унесенные ветром» из-за расовых тем

Американская стриминговая платформа HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» 1939 года из-за расовых тем на фоне масштабных протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского в Миннеаполисе. Об этом информирует издание Wall Street Journal.

Автор статьи отмечает, что данную картину долгое время критиковали за романтизирование рабства.

Отмечается, что фильм будет возвращен на платформу при условии, что в нем появятся примечания относительно содержащихся в нем «противоречивых тем».

Фильм «Унесенные ветром» рассказывает о Гражданской войне в США, длившейся в период с 1861 по 1865 год. Главной героиней картины является Скарлетт О'Хара, которая пытается выжить в период междуусобиц и найти своею любовь, ее сыграла актриса Вивьен Ли.

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