Жириновский высказался о ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что артиста Михаила Ефремова нужно заключить под стражу. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Из-под домашнего ареста он сбежит за границу или напьется и выпадет из окна», — написал политик.

По его мнению, наказание за преступление Ефремова «должно быть суровым» — 12 лет колонии.

Жириновский отметил, что жизнь погибшему уже не вернуть.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате аварии пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой, 9 июня он скончался.

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