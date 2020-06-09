Брат погибшего в ДТП с Ефремовым прокомментировал случившиеся

Валерий Захаров, брат погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, считает, что актер должен понести заслуженное наказание. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его словам, нет разницы, кто сидел за рулем, артист или обычный человек. Ефремов — такой же гражданин страны, как и остальные, ему не должны делать исключение, заявил Захаров.

Он рассказал, что больше всего его шокировал тот факт, что актер сел за руль в нетрезвом состоянии.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.

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