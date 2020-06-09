Дочь актрисы Нины Руслановой опровергла слухи о ее госпитализации

Дочь народной артистки РФ Нины Руслановой Олеся заявила, что информация о госпитализации ее матери не является правдивой, сообщает РИА «Новости».

«Мы просто ездили мерить давление. Все в порядке с самочувствием. Она дома», — заявила женщина агентству.

Ранее СМИ сообщали, что 74-летняя российская артистка Нина Русланова была госпитализирована в одну из городских больниц Москвы из-за проблем с сердцем.

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