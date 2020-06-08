Михаил Ефремов задержан после ДТП в центре Москвы
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Полиция задержала актера Михаила Ефремова после ДТП на Смоленской площади в Москве, передает ТАСС.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, он направлен на медицинское освидетельствование.
Сообщается, что, если врачи определят, что пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью, в отношении Ефремова может быть возбуждено дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») и ему грозит до семи лет лишения свободы.
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