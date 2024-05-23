Небензя счел позором итоги голосования по резолюции ГА ООН по геноциду в Сребренице

Итоги голосования в Генеральной Ассамблее (ГА) ООН по резолюции о геноциде в Сребренице — это позор для инициаторов документа. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя, передает ТАСС.

«Должен сказать, что результат голосования [по резолюции] по-настоящему позорный для ее инициаторов», - сказал он журналистам.

До этого ГА ООН проголосовала за принятие проекта резолюции под названием «Международный день размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице». За документ высказались 84 страны, против — 19 государств, среди которых Россия и Китай.

Накануне в Республике Сербской заявили о подготовке документа о мирном разграничении БиГ.

После заявления Вучича Додик пригрозил ответить на принятие документа провозглашением самостоятельности республики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Додик пригрозил отделением Республики Сербской в случае отчуждения ее имущества.