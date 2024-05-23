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Пьяный россиянин угнал машину, чтобы встретить рассвет с собакой на реке

Kp.ru: в Костромской области мужчина угнал машину, украл собаку и уехал на реку

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Shutterstock/Nadezhda Zaitceva

Мужчину из Костромской области задержали за угон чужой машины. Об этом сообщает Kp.ru.

Инцидент произошел в городе Нея. По словам самого подозреваемого, он пришел к знакомой, пока ее муж находился в командировке. В какой-то момент женщина уснула. Россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения, но это не помешало ему взять из будки собаку и алкоголь, сесть в машину семьи и отправиться встречать рассвет к реке.

Правоохранители узнали о произошедшем после того, как прохожий заметил машину знакомого и незнакомого мужчину за рулем и сообщил об увиденном в полицию.

«Сотрудники правоохранительных органов отследили путь автомобиля и обнаружили иномарку на берегу реки», – сообщается в публикации.

Россиянина задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об угоне. Правоохранители также выяснили, что у мужчины не было прав.

Ранее в Петербурге во время поездки пьяная женщина вышла из движущегося такси в реку.

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