Пьяный россиянин угнал машину, чтобы встретить рассвет с собакой на реке

Мужчину из Костромской области задержали за угон чужой машины. Об этом сообщает Kp.ru.

Инцидент произошел в городе Нея. По словам самого подозреваемого, он пришел к знакомой, пока ее муж находился в командировке. В какой-то момент женщина уснула. Россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения, но это не помешало ему взять из будки собаку и алкоголь, сесть в машину семьи и отправиться встречать рассвет к реке.

Правоохранители узнали о произошедшем после того, как прохожий заметил машину знакомого и незнакомого мужчину за рулем и сообщил об увиденном в полицию.

«Сотрудники правоохранительных органов отследили путь автомобиля и обнаружили иномарку на берегу реки», – сообщается в публикации.

Россиянина задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об угоне. Правоохранители также выяснили, что у мужчины не было прав.

Ранее в Петербурге во время поездки пьяная женщина вышла из движущегося такси в реку.