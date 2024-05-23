Найден способ предсказать диабет за годы до его развития

Головокружение или слабость во время стояния может указывать на повышенный риск диабета 2-го типа. Об этом сообщает Daily Mail.

Полинейропатия — осложнение диабета, которое представляет собой повреждение капилляров, питающих нервы. При этом человек может чувствовать онемение, жжение, покалывание, боль, судороги и слабость в руках и ногах.

В новом исследовании ученые выяснили, что полинейропатия может развиться за несколько лет до диагностирования диабета у людей с нормальным уровнем сахар в крови. Основные признаки этого — слабость и головокружение при стоянии. У людей, которым затем диагностировали диабет, эти симптомы встречались в 5,9 раз чаще. Кроме того, они были подвержены автономной кардиальной нейропатии — повреждению нервов, связанных с работой сердца, из-за диабета.

Выводы могут быть использованы для отслеживания признаков полинейропатии у пациентов с высоким риском диабета. В исследовании участвовали 72 человека. Результаты работы нужно подтвердить в более крупных экспериментах.

Ранее ученые предложили использовать ополаскиватель рта для выявления рака желудка на бессимптомной стадии.