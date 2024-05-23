Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найден способ предсказать диабет за годы до его развития

Daily Mail: слабость и головокружение в позе стоя указывают на риск диабета

close
100%
Depositphotos

Головокружение или слабость во время стояния может указывать на повышенный риск диабета 2-го типа. Об этом сообщает Daily Mail.

Полинейропатия — осложнение диабета, которое представляет собой повреждение капилляров, питающих нервы. При этом человек может чувствовать онемение, жжение, покалывание, боль, судороги и слабость в руках и ногах.

В новом исследовании ученые выяснили, что полинейропатия может развиться за несколько лет до диагностирования диабета у людей с нормальным уровнем сахар в крови. Основные признаки этого — слабость и головокружение при стоянии. У людей, которым затем диагностировали диабет, эти симптомы встречались в 5,9 раз чаще. Кроме того, они были подвержены автономной кардиальной нейропатии — повреждению нервов, связанных с работой сердца, из-за диабета.

Выводы могут быть использованы для отслеживания признаков полинейропатии у пациентов с высоким риском диабета. В исследовании участвовали 72 человека. Результаты работы нужно подтвердить в более крупных экспериментах.

Ранее ученые предложили использовать ополаскиватель рта для выявления рака желудка на бессимптомной стадии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами