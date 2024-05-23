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В Армении задержали экс-мэра карабахского Аскерана

Адвокат Меликян: в Ереване задержали бывшего мэра карабахского Аскерана

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Askeran municipality

В Ереване сотрудники правоохранительных органов задержали Айка Шамиряна, бывшего мэра карабахского Аскерана. Об этом в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил его адвокат Рубен Меликян.

Он заявил, что правоохранители провели обыск в квартире Шамиряна, затем они увезли его. По словам юриста, экс-мэра задержали «по какому-то непонятному делу». Он рассказал, что правоохранители заявили о «каких-то финансовых вопросах».

Меликян увидел в действиях правоохранителей политический контекст. Он обратил внимание, что ранее Шамирян вместе с другими представителями Нагорного Карабаха встречался с лидером оппозиционного движения «Тавуш во имя Родины» архиепископом Багратом Галстаняном.

С 9 мая в центре Еревана у здания правительства проходят митинги с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.

10 мая Галстанян, который стал одним из тех, кто возглавил акцию протеста, призвал жителей Армении перекрывать улицы по всей стране.

Ранее Пашинян пообещал решить вопрос с «агентами влияния» от церкви.

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