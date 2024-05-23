«Как кошка с собакой»: звезда «Ленкома» назвал причину ухода Домогарова из театра

У актера Александра Домогарова и руководства театра имени Моссовета долгие годы были творческие разногласия, рассказал его коллега по фильму «Марш Турецкого», актер Иван Агапов. Агапова цитирует News.ru.

По словам звезды «Ленкома», Домогаров пытался отстаивать свои творческие позиции, но они категорически не совпадали с творческими позициями руководства учреждения.

«На одной территории, как кошка с собакой, которые терпеть друг друга не могут, пытались существовать. Вероятно, Александр Юрьевич понял, что у него не хватает уже ни сил, ни возможности доказывать свою творческую правду», — предположил артист.

Агапов одобрил решение Домогарова уйти и выразил уверенность, что артист не останется без работы.

«Не можешь победить систему, отойди и не стой во всем этом. Он — человек творчески зрелый, способен многое сделать в театре и в кино», — заключил он.

Накануне Домогаров опубликовал открытое письмо с объяснением причин ухода из театра имени Моссовета, в котором прослужил 30 лет. По словам Домогарова, он оставался в театре ради дорогого ему спектакля «Ричард III», который, уверен артист, несправедливо лишали рекламы и «продаваемых» дней недели. Последней каплей для него стало то, что в «Ричард III» ввели актрису на вторую главную женскую роль всего после двух репетиций в зале и на сцене.

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