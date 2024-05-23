Руководство США обвинили в желании «большой войны» с Россией

Конфликт на Украине будет становиться лишь острее, поскольку руководство Соединенных Штатов желает «большой войны» с Россией. Такое мнение в беседе с радио Sputnik выразил бывший офицер Вооруженных сил США Станислав Крапивник.

«Боюсь, что новые танки Украине будут поставлять уже с американскими экипажами в размере батальона, бригады. Потому что мы катимся к большой войне. Эскалация будет идти только в одну сторону. Деэскалацией даже не пахнет. Дьявольская корова (бывший заместитель госсекретаря США Виктория. — «Газета.Ru» ) Нуланд, (госсекретарь США Энтони. — — «Газета.Ru») Блинкен, все остальные хотят войну», – заявил военный.

До этого Блинкен заявил, что Украина сама решает, стоит ли ей наносить удары в глубине российской территории. При этом он отказался пояснять, готовы ли власти Соединенных Штатов снять ограничения на применение Украиной американского оружия.

Незадолго до этого группа конгрессменов США обратилась к министру обороны страны Ллойду Остину с призывом разрешить украинской армии использовать передаваемое американское оружие для нанесения ударов по территории России.

21 мая Нуланд призвала Белый дом разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары по территории России с помощью дальнобойного оружия.

Ранее в Пентагоне выступили против ударов ВСУ по территории России оружием США.