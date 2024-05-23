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Названа причина благотворного влияния садоводства на здоровье

Environment International: занятие садоводством укрепляет иммунитет

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Depositphotos

Ученые из Хельсинкского университета установили, что садоводство увеличивает бактериальное разнообразие на поверхности кожи и повышает уровень противовоспалительных молекул в крови. Результаты исследования опубликованы в журнале Environment International.

В исследовании учитывались данные о состоянии здоровья, образе жизни, хобби и уровне физической активности 28 добровольцев. Из них 15 человек были определены в экспериментальную группу для занятий садоводством — участникам выдали кашпо, почву для посадки растений, семена, лампы накаливания и специальную питательную среду (добавку) для грунта. Остальные 13 добровольцев также сажали растения, однако их обеспечили коммерческим садовым торфом с низким бактериальным разнообразием, смешанным с мелкой галькой из глины.

Отмечается, что участников проинструктировали заниматься садоводством около месяца. До начала и по истечении периода экспериментального вмешательства все испытуемые предоставили образцы крови для оценки концентрации в ней противовоспалительных молекул. Также исследователи взяли у них кожные мазки для определения бактериального разнообразия.

Выяснилось, что контакт с природными материалами (почвой), богатой различными микробами, увеличил бактериальное разнообразие поверхности кожи добровольцев из первой группы. Чем разнообразнее микробиом — тем эффективнее взаимодействие различных микроорганизмов с кожей. Такой баланс позволяет предотвратить чрезмерный нежелательный рост бактерий одного вида или возбудителей болезней.

Также было обнаружено, что садоводство с применением обогащенной микроорганизмами почвы более значительно повышает уровень противовоспалительных молекул в крови. Ученые отметили, что такая деятельность может снизить риск развития и обострения аллергии, астмы и аутоиммунных заболеваний.

Ранее был развеян миф об абсолютной пользе 10 тысяч шагов в день для здоровья.

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