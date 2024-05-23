Forbes назвал имя самого дорогого футбольного клуба мира

Мадридский «Реал» стал самым дорогим футбольным клубом мира в 2024 году по версии журнала Forbes.

Оценочная стоимость испанской команды по версии журналистов издания составляет $6,6 млрд. Вторую строчку в рейтинге с результатом $6,55 млрд занял «Манчестер Юнайтед». Третье место с результатом $5,6 млрд заняла каталонская «Барселона».

В топ-10 в порядке убывания также попали «Ливерпуль», «Манчестер Сити», мюнхенская «Бавария», «Пари Сен-Жермен», а также лондонские «Тоттенхэм», «Челси» и «Арсенал».

Мадридский «Реал», ставший по итогам сезона в чемпионате Испании обладателем золотых медалей, 1 июня сыграет в финале Лиги чемпионов 2024 против дортмундской «Боруссии». Эта игра пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 22:00 мск. Этот поединок станет последним для немецкого полузащитника Тони Крооса в футболке «сливочных».

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