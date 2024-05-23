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«Боготворю Таню»: актер Олег Алмазов ответил на слухи о романе с Булановой

Актер Алмазов назвал слухи о романе с певицей Булановой глупостями

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер сериала «Запасный выход» Олег Алмазов ответил на слухи о романе с певицей Татьяной Булановой. Об этом он поговорил в интервью изданию «Страсти».

Буланова и Алмазов сыграли любовников в фильме «Синдром отложенного счастья», после чего их заподозрили в романе. Актер заверил, что их с певицей связывает только дружба, однако слухи заставляют обоих переживать.

«Я восхищаюсь ей как человеком, как женщиной, как певицей. Она потрясающая, добрая. Буланова из тех людей, которые делают мир ярче», — поделился актер.

По мнению Алмазова, Буланова делает лучше каждого человека, который оказывается рядом с ней.

«Я боготворю Таню, это чувство настолько светлое. Все эти глупости про наш роман вызывают только улыбку», — сказал он, добавив, что они видятся раз в год и поздравляют друг друга с днем рождения.

Накануне Буланова призналась, что один из ее предыдущих супругов был абьюзером.

«Если вы живете с абьюзером — у меня такое было, — это ужасно! Мне тоже было страшно разводиться», — рассказала исполнительниц

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