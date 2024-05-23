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Россия отпустила фигуристку Морозов в сборную США

ФФККР открепила Морозов от сборной России, спортсменка перейдет в сборную США

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Александр Вильф/РИА Новости

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) открепила Аннабель Морозов из состава участников сборной России. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, выступающая в танцах на льду фигуристка получила право с нового сезона представлять США на международных соревнованиях.

29 ноября 2023 года появилась информация о том, что пара Аннабель Морозов и Игорь Еременко рассматривает идею сменить спортивное гражданство на французское. Также фигуристы ушли от своего наставника Анжелики Крыловой, с которой работали в сезоне-2023/24. Сообщалось, что фигуристы покинули Россию. Однако осуществить переход в сборную Франции не получилось из-за юридических сложностей.

В завершившемся сезоне-2023/24 Морозов / Еременко не смогли выступить ни на одном этапе Гран-при России из-за травмы партнерши. Также пара не смогла отобраться на чемпионат России.

Фигуристка имеет тройное гражданство — российское, французское и американское.

Ранее сообщалось, что Казахстан подал запрос на переход российской фигуристки.

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