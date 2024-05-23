Президента Ирана Раиси похоронили в Мешхеде

Президента Ирана Эбрахима Раиси похоронили в мавзолее имама Резы в Мешхеде. Об этом сообщает Mehr.

Также в Мешхеде были похоронены иранские чиновники, погибшие вместе с президентом в результате крушения вертолета в горах. Вместе с Раиси и имамом аль-Хашемом на борту разбвишегося воздушного судна находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, члены охраны президента и экипаж.

По словам мэра города Мохамада Резы Чаландара Шарифа, проститься с национальным лидером пришли 3 млн человек.

До этого появилось видео с катафалком президента Ирана Раиси на пути в мавзолей.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в горах недалеко от Азербайджана.

Обязанности президента на 50 дней перешли к первому заместителю — Мухаммеду Мохберу. В стране пройдут внеочередные выборы главы государства. Замминистра иностранных дел Али Багери Кани назначили исполняющим обязанности главы ведомства исламской республики.

Ранее глава МАГАТЭ сообщил о приостановке переговоров с Ираном после гибели Раиси.