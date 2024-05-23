Орбан заявил, что не наденет бронежилет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не станет носить бронежилет даже после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом он заявил изданию Blikk.

«Я никогда не носил (бронежилет. — прим. «Газеты.Ru»), и сейчас не ношу», — сказал Орбан.

Накануне стало известно, что стрелявший в Фицо мужчина выступал против прекращения поставок оружия Украине. Юрай Цинтула также назвал правительство предательским по отношению к Евросоюзу. По словам Цинтулы, в связи со всем этим он «решил, что будет действовать таким образом».

Покушение на премьера Словакии совершено 15 мая. Политик общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний Цинтула пять раз выстрелил в Фицо из пистолета и был задержан. Премьер-министр был ранен в грудь, бедро и живот. На вертолете его доставили в один из госпиталей в Братиславе. Позднее стало известно, что жизни премьера ничего не угрожает.

Ранее премьер Грузии заявил, что еврокомиссар намекнул ему на повторение судьбы Фицо.