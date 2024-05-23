Названо натуральное средство для повышения качества сна

Ученые Католического Университета Святого Антония в Испании выяснили, что экстракт вербены лимонной улучшает качество сна, повышая выработку мелатонина и снижая уровень тревожности. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Эксперимент предполагал использование экстракта лимонной вербены в течение 90-дневного периода 33 здоровыми людьми с нарушениями сна. Вербена лимонная или алоизия трехлистная — это многолетний кустарник, произрастающий в Аргентине, Парагвае и Бразилии. Листья растения обладают антиоксидантными, противомикробными, противораковыми и седативными свойствами, которые объясняются наличием полезного растительного вещества вербаскозида в составе.

Добровольцы ежедневно принимали капсулы, каждая из которых состояла из вербаскозида не менее, чем на 24%. В целом в состав одной капсулы входило 400 мг экстракта лимонной вербены. Качество сна участников по завершении эксперимента оценивалось по четырем показателям — латентности (дневной сонливости, скорости засыпания), эффективности, качества бодрствования и легкости пробуждения.

Результаты показали, что через 90 дней после начала приема у участников наблюдалось значительное улучшение качества сна по всем четырем показателям. Кроме того, испытуемые продемонстрировали снижение уровня стресса на 9,1 балла. Некоторые участники исследования также отметили ослабление симптомов тревожности.

По словам ученых, седативный эффект экстракта лимонной вербены обусловлен его способностью усиливать выработку мелатонина в организме. Это основной гормон эпифиза, который служит регулятором циркадного ритма всех живых существ.

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