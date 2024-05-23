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Израиль ответил Германии на угрозу ареста Нетаньяху

В Израиле раскритиковали обещание ФРГ арестовать Нетаньяху из-за ордера МУС

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Abir Sultan Pool/Reuters

Правительству Германии стоит проверить свой моральный компас, заявил пресс-секретарь премьер-министра Израиля Ави Хайман, передает Fox News. Так представитель Биньямина Нетаньяху отреагировал на обещание Берлина исполнить ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест и экстрадицию израильского политика.

«Я хорошо помню, как немецкий канцлер [Олаф Шольц] приехал сюда через несколько дней после атаки ХАМАС и заявил, что они новые нацисты, которые стремятся к геноциду евреев. Многим в мире нужно проверить свой моральный компас и встать на правильную сторону истории», — добавил Хайман.

Германия обозначила свою позицию по возможному ордеру МУС на арест Нетаньяху 22 мая. Как заявили в правительстве ФРГ, постановление суда будет исполнено, поскольку немецкая сторона соблюдает закон. 20 мая прокурор МУС сообщил, что добивается выдачи ордеров на арест Нетаньяху, лидера ХАМАС в Газе и других политических деятелей с обеих сторон конфликта. В Израиле назвали это заявление «кровавым наветом» и создали кризисный штаб, а палестинское движение раскритиковало МУС за «приравнивание жертвы к палачу». При этом в США объявили, что Международный уголовный суд может осуществлять преследование России, но не имеет таких прав в отношении Израиля.

Ранее США уличили в лицемерии из-за оценок решений МУС по России и Израилю.

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