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Экс-военный украинского нацбатальона «Торнадо» признан террористом

Экс-военный украинского нацбата «Торнадо» признан террористом и экстремистом

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Росфинмониторинг включил бывшего бойца расформированного украинского националистического батальона «Торнадо» Романа Ващенко в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте службы.

«Физические лица: Ващенко Роман Николаевич, 26.10.1982 года рождения, Киев Киевской области украинской ССР», — сказано в перечне.

Данный батальон был расформирован в 2015 году. Это было сделано после того, как ряд бойцов «Торнадо», в том числе его командира Руслана Онищенко, были задержаны по обвинениям в создании преступной организации, превышении служебных полномочий, насилии, сопротивлении представителям власти.

В июле 2022 года бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук сообщил, что экс-командир батальона «Торнадо» Руслан Онищенко вышел на свободу, отбыв семь лет срока из 11.

Батальон «Торнадо» был сформирован как спецподразделение МВД Украины осенью 2014 года, в его состав вошли представители батальона «Шахтерск», расформированного из-за массовых свидетельств мародерства в Донбассе.

Ранее суд в ДНР приговорил к пожизненному заключению командира роты ВСУ.

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