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СБУ снова пригрозила атаками на Крымский мост

В СБУ заявили, что Крымский мост является одной из приоритетных целей

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что Крымский мост является одной из приоритетных целей. Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале.

Согласно заявлению СБУ, спецслужба с помощью беспилотников, оснащенных реактивными системами залпового огня (РСЗО), «может существенно увеличить перечень потенциальных целей на море». В нем говорится, что морские дроны Sea Baby уже использовались для атак по Крымскому мосту.

«Впереди очень и очень много сюрпризов», – приводятся в публикации слова главы СБУ.

В марте текущего года Малюк заявил, что в 2022 году Крымский мост был подорван с помощью 14 т гексогена, который был замаскирован под рулоны тепличной пленки.

По его словам, детонация взрывчатки производилась удаленно с помощью «сверхсложной» системы, причем удачной оказалась только третья попытка.

До этого Малюк назвал Крымский мост «незаконной постройкой» и заявил, что он «обречен».

Ранее в Крыму предупредили Украину о последствиях атак на Крымский мост.

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