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Ученые: планета-двойник Земли может оказаться «злым близнецом»

ApJL: обнаружена экзопланета, которая может быть злым близнецом Земли

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NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (Caltech-IPAC)

Японские ученые обнаружили новую экзопланету, которая может оказаться двойником Земли, либо ее «злым близнецом». Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters (ApJL).

Венеру и Марс часто называют «злыми близнецами» Земли из-за того, что они похожи на нее по размерам и составу, но не подходят для жизни. С 1990-х годов было обнаружено более 5500 планет за пределами Солнечной системы. Большинство из них находятся в сотнях световых лет от Земли, что затрудняет их изучение.

В новом исследовании ученые нашли и охарактеризовали новую планету Gleise 12 B, использовав данные космического телескопа TESS NASA и телескопа Subaru Национальной астрономической обсерватории Японии. Gliese 12 B находится всего в 40 световых годах от Солнечной системы. Это делает возможным ее изучение с помощью будущих 30-метровых телескопов.

Сейчас ученым известно, что год на новой планете длится 12,8 дней. Ее радиус на 4% меньше, чем у Земли. Gleise 12 B получает в 1,6 раз больше излучения от своей звезды-хозяина по сравнению с Землей. По этому показателю новая экзопланета близка к Венере. Из-за этого на ней, вероятно, нет жизни. Однако ученые не исключают, что смогут в будущем найти жидкую воду на поверхности Gleise 12 B.

Ранее ученые создали электронику, способную работать в экстремальной среде Венеры.

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