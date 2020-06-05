Эмин Агаларов перенес COVID-19

Поп-исполнитель и предприниматель Эмин Агаларов перенес коронавирусную инфекцию COVID-19, рассказал он в Instagram в прямом эфире с певцом Юсифом Эйвазовым.

По словам Агаларова, температура у него не поднималась, и заболевание он определил по потере обоняния, когда не почувствовал запах своего одеколона. «Потом пошел завтракать и понял, что вся еда безвкусная», — вспомнил Агаларов.

Тесты на коронавирус оказались положительными, и артисту пришлось две недели провести на карантине. Агаларов отметил, что ранее ни одной минуты в жизни не провел один и встретился с самим собой впервые за 40 лет.

Сейчас Эмин Агаларов уже выздоровел. Ранее стало известно, что он принял решение развестись с супругой-моделью Аленой Гавриловой.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Модель Гаврилова впервые высказалась о разрыве с Эмином

— Эмин назвал выдвинутые ему обвинения США «фантастическими»

— Эмин не поедет на гастроли в США из-за «российского дела»