Эмин Агаларов перенес COVID-19
Поп-исполнитель и предприниматель Эмин Агаларов перенес коронавирусную инфекцию COVID-19, рассказал он в Instagram в прямом эфире с певцом Юсифом Эйвазовым.
По словам Агаларова, температура у него не поднималась, и заболевание он определил по потере обоняния, когда не почувствовал запах своего одеколона. «Потом пошел завтракать и понял, что вся еда безвкусная», — вспомнил Агаларов.
Тесты на коронавирус оказались положительными, и артисту пришлось две недели провести на карантине. Агаларов отметил, что ранее ни одной минуты в жизни не провел один и встретился с самим собой впервые за 40 лет.
Сейчас Эмин Агаларов уже выздоровел. Ранее стало известно, что он принял решение развестись с супругой-моделью Аленой Гавриловой.
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