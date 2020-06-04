Сценарист Netflix рассказал об игровом ремейке «Ковбоя Бибопа»

Сценарист игровой адаптации мультсериала «Ковбой Бибоп» на Netflix Хавьер Грилло-Марсуа рассказал, что сериал не будет полностью повторять оригинал.

Сценаристы расширят уже знакомую зрителям историю, оставив ключевые сцены. Кроме того, планируется отказаться от откровенных костюмов и романтизации курения в кадре.«Мы не играем в Бибопа, это Бибоп играет в нас», — цитирует Грилло-Марсуа Gizmodo.

Также он опроверг слухи о том, что одного из важных персонажей, корги Эйна, сыграет хаски.

Предположительно, сериал выйдет в 2021 году.

Премьера оригинального аниме-сериала «Ковбой Бибоп» состоялась в 1998 году. Сериал в топ-50 лучших сериалов по версии IMDb.

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