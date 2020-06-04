Каннский фестиваль объявил программу онлайн

Директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо во время онлайн-конференции объявил список из 56 картин, которые должны были войти в программу киносмотра в 2020 году.

Они не будут участвовать в конкурсе перенесенного на 2021 год фестиваля, однако будут считаться прошедшими фестивальный отбор и получат фирменный знак для продвижения в прокате. Среди них оказались «Французская депеша» Уэса Андерсона, «Лето 85» Франсуа Озона, «Еще один раунд» Томаса Винтерберга, «Падение» Вигго Мортенсена и др.

73-й Каннский кинофестиваль из-за пандемии коронавируса перенесен на 2021 год, названные киноленты выйдут в прокат в 2020 году.

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