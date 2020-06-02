Стало известно, когда откроются российские кинотеатры и театры

Российские кинотеатры смогут заработать уже в середине июля после снятия санитарных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-премьера страны Дмитрия Чернышенко на брифинге в правительстве.

Кроме того, для индивидуальных посетителей с середины июля планируется открыть музеи. Театры и концертные залы в стране откроют позже, на последнем этапе снятия ограничений — осенью.

31 декабря 2019 года власти КНР заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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