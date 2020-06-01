На Берлинской стене появилось граффити с погибшим в США Флойдом

На остатках Берлинской стены в Германии, ставших всемирно известным граффити-парком, появился портрет Джорджа Флойда, погибшего при задержании в Миннеаполисе (США).

Портрет сопровожден надписью «Я не могу дышать» — это последние слова мужчины, которого полицейский задушил, прижав его шею коленом к земле.

Как сообщает Deutsche Welle, на улицы Берлина вышли несколько сотен протестующих против полицейского произвола в США. Они пришли к американскому посольству с плакатами «Прекратите нас убивать» и «Правосудие для Джорджа Флойда».

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